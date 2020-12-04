شكرا لقرائتكم خبر عن «يدك على المقود» ابتكار شباب الوطن ينال براءة اختراع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرو ر

منح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لحماية الاختراع، مشروع «يدك على المقود» (HONZ) براءة اختراع في نوفمبر الماضي، وسجّلت براءة الاختراع باسم المخترع الشاب المواطن حمد المرزوقي، الطالب في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة خليفة.

وشارك في هذا المشروع الذي عرض في مهرجان العلوم للابتكار في فبراير الماضي، وفاز بجائزة اختيار الجمهور، ثلاثة طلاب هم: حمد المرزوقي، وعبدالله الحمادي وحميد المرزوقي من كلية التقنية، تخصص هندسة الطيران.

وقال حمد المرزوقي لـ«الخليج»: أسعى إلى تجربة الجهاز في دولة الامارات، لاختبار كفاءته في حل مشكلة الحوادث المرورية، بسبب الانشغال بغير الطريق، والنوم أثناء القيادة. وأهدف إلى الرقي بالسلامة المرورية، وتعزيز الوقاية من الحوادث. وأتمنى أن تنعدم الحوادث تماماً في الدولة، فليس هنالك كلمة مستحيل في قاموس الشباب الإماراتي، حيث سنعمل بجد للتغلب على ظاهرة الانشغال بغير الطريق. وأشكر مجموعة «المدينة الآمنة» على دعمها غير ال محدود لنا، وأخصّ بالشكر علي العمري الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأشار المرزوقي إلى مشاركة بالابتكار في المعارض والمسابقات، وقد حصدوا عدداً من الجوائز، ليصل إلى الجهات والمؤسسات الحكومية التي ستسهم في تبني وتطبيق المشروع على أرض الواقع.

فيما قال حميد المرزوقي: اختر الجهاز على ثلاث مركبات من طراز مختلف، السيارة الاولى حديثة الصنع 2018، وثبت نجاح الجهاز لحل مشكلة الانشغال بغير الطريق، اما السيارة الثانية، فهي صنع 2002، وركّب الجهاز بسهولة تامة، فيما اخترنا مركبة ثقيلة قديمة صنع 1979، وركّب الجهاز عليها لإثبات بأنه قابل للتركيب على جميع انواع المركبا.

أما عبدالله الحمادي، فقال: نسعى إلى صناعة الجهاز وتوفيره للمجتمع الاماراتي، ونأمل بدعم حاضنات المشاريع الناشئة، للبدء بالعمل على خط التصنيع والإنتاج التجاري.

و«يدك على المقود» جهاز ينبه السائقين ويجنبهم الحوادث، ويعد وسيلة فعالة يمكن تثبيتها بسهولة في السيارات لتوفير التحكم والتوجيه الصحيح للسيارة، في حالة ترك السائق لعجلة القيادة أثناء قيادتها، وهو قطعة تركب على مقود السيارة، ويربط بوسادة ظهر مباشرة، تنبه السائق بصوت إنذار واهتزاز في حال دخوله في نعاس مفاجئ، بتحسس نبضات القلب بالجهاز المركب، المكون من حساسين لليدين اليمنى واليسرى، يبرمجان، بحيث يصدران إشارة تحذيرية في حال رفع اليدين أو يد واحدة عن المقود لخمس ثوان، وإذا لم يستجب السائق للتحذيرات يرسل الجهاز أوامر إلى محرك السيارة بخفض السرعة تدريجياً، على حسب سرعة الشارع الذي يتعرف إليه الجهاز عن طريق خاصية «GPS» وتنخفض السرعة بمقدار ست سرعات إلى الأسفل لسلامة السائق.