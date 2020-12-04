صور.. محافظ بني سويف يتابع حالة مديرة مستشفى ناصر عقب تعرضها لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الدكتورة سالي الخولي مدير مستشفى ناصر العام، والتي تعرضت لحادث سيارة، في مركز ببا أثناء عودتها من العمل إلى منزلها، وجرى نقلها للمستشفى التخصصي لاستكمال باقي الفحوصات وإجراء الجراحة اللازمة.

وتابع المحافظ بني سويف حالتها الصحية، وتبادل معها الحديث، محفزًا ومشجعًا لها، وطمأنها أن الجميع يقفون بجوارها حتى إجراء العملية الجراحية لها وخروجها وتعافيها لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى العام بناصر، والتي يشهد لها الجميع بتفانيها في العمل وإخلاصها المميز.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة مطلب أحد المواطنين الذي يلتمس مساعدته في علاج حالة طفله المصاب بمضاعفات في القلب.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، وإن استلزم الأمر التنسيق مع الوزارة بشأن علاجه بالمستشفى الذي يتوافر به إمكانية العلاج، بجانب تكليف مكتبه بديوان عام المحافظة بتسجيل رقم المواطن ومتابعة ما جرى تنفيذه معه.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وعلى يوسف رئيس مدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد جمال نائب المستشفى التخصصي، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي.