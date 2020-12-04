تعرف على سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي: زادت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي، وارتفع سعر الدينار الكويتي خلال الأسبوع ليسجل أمس الخميس 48.63 جنيه للشراء و51.59 جنيه للبيع مقابل 48.60 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع الخميس الماضي. واستقر سعر الريال السعودي، ليسجل أمس الخميس 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع. واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع خلال الأسبوع الماضي. وزاد سعر الدينار البحريني، خلال الأسبوع ليسجل أمس الخميس 42.31 جنيه للشراء و41.64 جنيه للبيع مقابل 40.28 جنيه للشراء و41.61 جنيه للبيع. وارتفع سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.59 جنيه للشراء و40.78 جنيه للبيع مقابل 39.57 جنيه للشراء و40.75 جنيه للبيع الخميس الماضي. وظل سعر الريال القطري ثابتا، ليسجل أمس الخميس 4.10 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع. وزاد سعر بيع الدينار الأردني، ليسجل أمس الخميس 21.70 جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع مقابل 21.68 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع.

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