السعودية تُسجل 234 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 234 حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 358 الفا و336 حالة.



وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد

المتعافين إلى 348 الفا و238 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 5940حالة، بإضافة 10 حالات وفاة جديدة .

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أن لقاحات ضد "كورونا" ستوفر بشكل مجاني للجمميع في المملكة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.