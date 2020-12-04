باكستان: مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء انفجار في محطة للحافلات

لُقي شخص مصرعه وأُصيب سبعة آخرون إثر وقوع انفجار اليوم، في محطة للحافلات بمدينة "روالبندي" الباكستانية.
ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية عن الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.. مشيرة إلى أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ العديد من المحال المجاورة.
عقب وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنه كان هناك 500 جرام من المتفجرات مزروعة عند أحد الأعمدة في محطة الحافلات.
وأضافت القناة أنه تم تطويق المنطقة
وفي وقت سابق قُتل ثمانية طلاب على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون في انفجار قنبلة في مدرسة قرآنية في مدينة بيشاور الباكستانية. ولمتعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أثار استنكاراً واسعاً.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التفجير، وقال إن حكومته تعمل على "ضمان تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم الوحشي الجبان إلى العدالة".
وفي الأشهر الأخيرة، عاد عناصر "طالبان" الباكستانيون إلى تجميع صفوفهم من جديد، ما يثير الخشية من إمكانية استعادة قدرتهم السابقة على الأذية، بعد اعتداءات عدة ضد قوات الأمن الباكستانية على طول الحدود مع أفغانستان.
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