رئيس قبرص يبحث مع وزير الخارجية اليوناني آخر المُستجدات الدولية

بحث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس؛ آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية ومواصلة تعزيز أوجه التنسيق بين البلدين.



وجرت المباحثات، حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية على موقعها الإلكتروني، بالقصر الرئاسي

بالعاصمة، بعد وقت قصير من وصول ديندياس إلى البلاد في زيارة رسمية يلتقي خلالها أيضًا نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.



وقال بيان للخارجية القبرصية إن الوزيرين سيجريان في وقت

لاحق من اليوممغلقة ثم نقاشات مكثفة بين وفدي الجانبين.



وأضاف البيان أن الوزيرين سيتبادلان المعلومات وينسقان مواقفهما على ضوء التطورات الأخيرة في القضية القبرصية، وكذلك فيما يتعلق بالمحادثات الجارية في بروكسل بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد تحركات أنقرة الاستفزازية المستمرة في شرق البحر المتوسط.