وقال الوزير : "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم. وأضاف :"في هذا الإطار نعرب عن التقدير لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على الجهود القيمة التي بذلها أخيرا في هذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة للوصول لاتفاق نهائي خليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.