كوريا الجنوبية تفرض إجراءات غير مسبوقة بعد ارتفاع إصابات كورونا

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أعلنت كوريا الجنوبي، اليوم الجمعة، فرض إجراءات غير مسبوقة تقضي بغلق معظم المؤسسات والمتاجر في العاصمة سول في التاسعة مساء مع تخفيض حركة النقل العام بنسبة 30 في المئة بعد أن سجلت البلاد أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا المستجد منذ تسعة أشهر.

ووصفت السلطات الصحية القفزة في عدد حالات الإصابة اليومية بأنها "أزمة رهيبة"، وطالبت بإلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة، بينما رشح الرئيس مون جاي-إن خبيرا في مكافحة الأوبئة وزيرا جديدا للصحة.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 629 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، في أعلى زيادة يومية في الإصابات بالبلاد منذ بلغت موجة أولى ذروتها في فبراير وأوائل مارس. ومن بين 600 إصابة منقولة محليا، كانت هناك 291 حالة في سول.

وقال رئيس الوزراء تشونج سي-كيون إن الوضع خطير وإن الحكومة ستقرر يوم الأحد ما إن كانت ستعزز القيود.

وأضاف، في اجتماع لمجلس الوزراء، أنه رغم تشديد القيود قبل عشرة أيام، ظلت زيادة الحالات "بعيدة عن الاحتواء".

وقال سو جونج-هيوب القائم بأعمال رئيس بلدية العصمة سول إن الإغلاق بعد التاسعة مساء سيشمل المتاجر والمسارح والمكتبات والمؤسسات الأخرى التي لم تكن خاضعة لتلك القيود.

وقال، في مؤتمر صحفي "سول ستتوقف في التاسعة مساء اعتبارا من غد".

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 463 حالة، أي أكثر من ثلاثة أرباع أحدث الحالات المنقولة محليا، حدثت في سول والمناطق القريبة منها. وحتى الآن، سجلت كوريا الجنوبية في المجمل 36332 إصابة بكورونا و536 وفاة.