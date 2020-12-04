شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير خارجية الكويت : المباحثات الأخيرة لحل الأزمة الخليجية كانت مثمرة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر محمد آل صباح بأن المباحثات الأخيرة التي جرت لحل الأزمة الخليجية والوصول إلى اتفاق نهائي للمصالحة كانت مثمرة.

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