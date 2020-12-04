هانتر بايدن لن يعمل بوظائف تتعارض مع منصب والده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن ابنه هانتر لن يعمل بأي وظائف تتعارض مع دوره كرئيس.

وقال بايدن، في أول مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حاوره فيها الصحفي جيك تابر: "ابني وعائلتي لن ينخرطوا في أي أعمال تجارية، أو أي مشروعات تتعارض أو يبدو أنها تتعارض مع وجود مسافة مناسبة من الرئاسة والحكومة".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" المحلية أن العلاقات التجارية لهانتر بايدن في دول مثل روسيا، وأوكرانيا، وغيرهما، أصبحت محل تركيز كبير خلال الأسابيع التي سبقت يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أي يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي وقت سابق، فجر جهاز حاسوب محمول مهجور قدمه مهندس كمبيوتر إلى رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفاجأة من خلال الوثائق التي وجدت بداخله، وتورط جو بايدن المحتمل في العلاقات التجارية لابنه بالصين وأوكرانيا.

لكن بايدن الأب، قال العام الماضي إنه لم يتحدث أبدًا مع ابنه عن صفقاته التجارية بالخارج، بما في ذلك راتبه الشهري بقيمة 83 ألف دولار لعمله بمجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية.

وكانت الصحيفة الأمريكية كشفت، في وقت سابق، عن رسالة بريد إلكتروني تعود لعام 2015، تشير إلى أن هانتر بايدن قدم أحد المسؤولين التنفيذيين بالشركة إلى والده.

وتشير الرسالة إلى أن المسؤول الأجنبي وجه الشكر لنجل بايدن لدعوته للقدوم إلى العاصمة ومنحه الفرصة لمقابلة والده وإمضاء بعض الوقت معًا.

حيثيات استثمرها ترامب لمواصلة هجومه الحاد على جو بايدن، واصفا إياه بـ"الفاسد"، مشيرا إلى أن الأخير متورط في ثاني أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال فيها: "جو بايدن سياسي فاسد، والجميع يعرف ذلك. الآن لديك الدليل ربما لم يكن لديك من قبل ضد سياسي كبير. هذه ثاني أكبر فضيحة سياسية في تاريخنا!".

وأضاف: "يعد الحاسوب الخاص بهانتر بايدن كارثة بالنسبة لعائلة بايدن بأكملها، ولكن بشكل خاص لوالده جو. إنها الآن حقيقة مثبتة، ولا يمكن إنكارها، إن كل هذه المعلومات هي صفقة حقيقية. وهذا يجعل من المستحيل على جو تولي منصب الرئيس!".

وتابع في تغريدة أخرى: "فخور جدا بنيويورك بوست.. جريدة مسقط رأسي السابق. لقد قالوا وأظهروا ما يعرفه الجميع عن جو بايدن. إنه سياسي فاسد".