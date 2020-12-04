"قمصان داعش" تضع ناشطتين أمريكيتين في عين العاصفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت ناشطتان أمريكيتان لانتقادات واسعة بعد ارتدائهما قمصانا تحمل شعار تنظيم داعش الإرهابي للترويج لإذاعة صوتية خاصة بهما.

ووفق موقع "7 نيوز" الأسترالي فإن كلا من "آنا خاتشيان" و"داشا نيكراسوفا" نشرتا صورا لهما وهما ترتديان قمصانا تحمل شعار العلم الخاص بتنظيم داعش الإرهابي عبر "تويتر" من أجل الترويج لمدونتهما الصوتية.

وهاجم العديد من مستخدمي "تويتر" الشابتين اللتين تنشطان بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بسبب القمصان الدعائية، التي تم تصميمها عن قصد لتبدو كما شعار "داعش".





وكتب أحد الأشخاص: "تخيلوا إذا شاهد أحد الناجين من داعش هذا.. إنه مقزز.. احذفوها".

وأضاف آخر: "أشعر بالفضول، لمَ تريدان ارتداء شعار يرمز لإبادة جماعية بحق آلاف الأشخاص؟"

وغرد ثالث: "عائلة والدي بأكملها من الموصل (شمال العراق)، إذ شاهدوكما ترتديان هذا أمام الناس، سيذكرهم بالألم والمعاناة وصدمة عائلتنا وأصدقائنا والناس".

وأضاف: "هذا ليس مضحكًا، وليس لطيفًا، لا تسخرون من أي شيء، لكنكما ترتديان علما إرهابيا".

وفي 2014، سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة في سوريا والعراق وارتكب خلالها العديد من المجازر والانتهاكات قبل أن يعلن العراق في 2017 تقويض قدرات التنظيم وكذلك سوريا في 2019.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في كافة أنحاء العالم كمحاولة لإثبات تواجده.