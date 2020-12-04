المغرب يفكك خلية "داعشية" شمالي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فككت السلطات الأمنية في المملكة المغربية، خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تنشط في مدينة تطوان شمالي المملكة.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الخلية التي تم تفكيكها صبيحة اليوم بتطوان شمال البلاد، كانت في مراحل متقدمة من التخطيط والإعداد لتنفيذ مخطط إرهابي دموي بالمملكة المغربية.

وأشار البيان إلى أن العملية التي قادتها عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية أسفرت عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 عاما، خلال عمليتين متزامنتين على مستوى عالٍ من الدقة والتنسيق.



وسبق للموقوفين الثلاثة أن بايعوا تنظيم داعش الإرهابي، موثقين ذلك في شريط فيديو، ومُحرضين على ارتكاب عمليات إرهابية خطيرة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.





وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء الإفادات الأولية لأعضاء هذه الخلية، من تحديد مسكن في المدينة القديمة بتطوان كانوا يستغلونه كمكان آمن لعقد اجتماعاتهم والتخطيط لمشاريعهم الإرهابية.

وبإرشاد من المشتبه فيهم تم الانتقال إلى المسكن المذكور وإجراء مسح كامل لمشتملاته ومرافقه من طرف تقنيي الكشف عن المتفجرات بعدما تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية والوقائية لضمان سلامة السكان والعائلات المجاورة.

ويورد البيان أن عمليات التفتيش التي أجراها ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية وخبراء مسرح الجريمة بهذا المسكن الأخير، وبمنازل المشتبه فيهم، أسفرت عن حجز راية من الثوب تجسد شعار تنظيم "داعش"، ومخطوط ورقي يتضمن نص البيعة للخليفة المزعوم لهذا التنظيم، ومجموعة من الأسلحة البيضاء المتعددة الأنواع والمختلفة الأحجام، ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.





وتشير المعلومات الأولية للبحث أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد، إيذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية، إذ وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم " الدولة الإسلامية"، وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.

كما أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهم قاموا بعدة زيارات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف المقرر مهاجمتها بواسطة عبوات ناسفة، أو باستعمال أساليب الإرهاب الفردي في عمليات تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم "داعش".