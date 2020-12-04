شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للطفولة المبكرة» تستعرض مشاريعها المبتكرة في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستعرض «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة»، ضمن جناح حكومة أبوظبي، بفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، من 6 ولغاية 10 ديسمبر، جهودها في تطوير أنظمة ومنصات متخصصة لجمع وتتبع البيانات وتحليلها، واستخدامها لتوفير أحدث المعلومات المتعلقة بالأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية والعاملين في تنمية الطفولة المبكرة، وتوفير خدمات متكاملة لهم، وتوظيف هذه البيانات لتقييم جودة خدماتها، ضمن استراتيجية مرنة وفعالة لمتابعتها وتقييمها.

وقال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة بالإنابة في الهيئة: «نعمل ضمن استراتيجية أبوظبي للطفولة المبكرة 2035، على بناء منظومة متكاملة بالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لدعم البحث العلمي في هذا المجال، لتكون نتائجها ركيزة للقرارات والتشريعات المستقبلية وأساساً يدعم عملية التخطيط والتطوير، إلى جانب إنشاء منصات متكاملة ومتخصصة تدعم الابتكار والتميز في القطاع.

وكشف عن المشاريع التي ستستعرضها الهيئة خلال مشاركتها هذا العام، وتتمثل في مشروع الاتجاهات الكلية والتغيرات الفكرية في القطاع، بسبب أزمة»كورونا"، الذي تهدف الهيئة عبره إلى جمع مؤشرات خاصة بالتغيرات الثقافية الناجمة عن الجائحة، وتأثيرها في الصغار وأسرهم، ومشروع منظومة البيانات الشاملة لأطفال أبوظبي، الذي يهدف إلى دمج بيانات الأطفال في اتجاه واحد منسق، ما سيساعد في التعرف إلى هذه البيانات المتعددة القطاعات بشكل أفضل، بما يسهم في وضع سياسات محسّنة لخدمة الأطفال وإيجاد حلول محددة الأهداف للتحديات التي تواجه نموهم.

وأضاف أن الهيئة ستشارك كذلك، بمشروع منصة الوالدين، وهي المتخصصة الأولى من نوعها بهذا المجال في المنطقة، وتقدم محتوى مستداماً وأدوات معرفية أساسية وموارد متكاملة وموثوقة، بهدف إرساء بيئة داعمة لنمو الأطفال وازدهارهم، وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية للتفاعل معهم، منذ الحمل إلى سن الثامنة، ومشاركتهم أنشطتهم، وتعزيز قدراتهم لتحقيق التنمية الشاملة للأطفال.