شكرا لقرائتكم خبر عن نيس يقيل باتريك فييرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقال نادي نيس الفرنسي رسمياً مدربه باتريك فييرا من منصبه الجمعة، بسبب النتائج السيئة في الأونة الأخيرة محلياً وقارياً وآخرها الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني 2-3 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي «أبلغ مجلس الادارة بعد الاجتماع مع فييرا على اثر نهاية المباراة بقراره وضع حد للتعاون بينهما».

وأكد البيان أن النادي أوكل مهمة الإشراف على الفريق لمساعد فييرا، الروماني-السويسري أدريان أورسيا.

تابع أن فييرا «منح قلبه وكل احترافيته بتصرف نادي نيس خلال مدة 30 شهراً في المغامرة المشتركة بينهما».

وسقط نيس أمام بايرليفركوزن الألماني في عقر داره في مسابقة الدوري الأوروبي ليبدد آخر أمل له ببلوغ الدور الـ32، كما انه تكبد خسارته الخامسة توالياً في مختلف المسابقات.

وكان نيس حل سابعاً ثم خامساً في الموسمين الأولين لفييرا على رأس الجهاز الفني، لكنه يحتل المركز الحادي عشر حالياً في الدوري الفرنسي.

وتميز فييرا (44 عاماً) بمسيرة لافتة مع أرسنال الإنجليزي، أحرز خلالها لقب الدوري ثلاث مرات، فيما أحرز لاعب الوسط الدفاعي لقبي كأس العالم مع منتخب بلاده في 1998 وكأس أوروبا 2000.



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