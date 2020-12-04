منظومة الدفاع الجوي “S-400” تزيد من حدة الخلاف بين تركيا وأمريكا والعقوبات تنتظر إسطنبول





قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينيندز، إنه سيتم فرض عقوبات على تركيا؛ لامتلاكها منظومة الدفاع الجوي الروسية “S-400″، رغم تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية للرئاسة التركية، بعدم الإقبال على شرائها.

وأضاف عضو الكونجرس الأمريكي، أن فرض عقوبات عسكرية واقتصادية على تركيا؛ سيكون إجباريا على الإدارة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، بسبب إصرار أنقرة على امتلاك منظومة “S-400″ الدفاعية، وفقا لـ”سكاري نيوز”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، حذَّرت أنقرة، في وقت سابق، من تأثير شرائها المنظومة الدفاعية، على العلاقات الدفاعية المشتركة بين البلدين، عقب الاختبار الذي أجرته تركيا في 16 أكتوبر لنظام الدفاع الجوي الروسي.