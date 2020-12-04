شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء أتراك على توتير: أردوغان اعتقل إخوان هاربين من مصر لإرضاء أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل "موقع تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، عن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، تغريدات تؤكد أن نظام أردوغان بدأ باعتقال مجموعة من عناصر جماعة الإخوان هاربين من مصر في تركيا، بسبب اتصالاتهم مع دول أجنبية.

وقالت إحدى مستخدمي «تويتر»، مشيرة في تغريدتها إلى أحد الصحفيين الأتراك: «إن الدولة التركية اعتقلت الإخوان، في محاولة منها للتواصل وتحسين العلاقات مع الدول الأوروبية".

وكتب مستخدم آخر: «إن السلطات التركية تقوم حاليًا باعتقال أعضاء الإخوان بعد اتصالاتهم مع الدول الأجنبية من أجل توفير ملاذ آمن لهم».

وذكرت مصادر لموقع «العربية»، أن السلطات التركية تحتجز حاليًا 23 من عناصر الإخوان الإرهابيين، بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية هاربة من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.