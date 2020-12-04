شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصير مقعد النائب فوزى فتى بعد وفاته ومن يحل محله بالمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه بوفاة النائب فوزى فتي، عضو مجلس النواب الحالى والفائز بانتخابات البرلمان الجديد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، يكون هناك حالتين تنطبق بوفاته نظرا لشغره مقعد بالبرلمان الحالى وإعلانه عضوا بالمجلس الجديد.

ولفت الفقيه الدستوى، إلى أن "فتى" عضو مجلس نواب على النظام الفردى حتى 9 يناير القادم، وفقا لما ينص عليه الدستور، فإنه لن تجرى انتخابات تكميلية لهذا المقعد، نظرا لأن المدة المتبقية على نهاية الفصل التشريعي أقل من 6 أشهر، موضحا أنه المتوقع فى الجلسة القادمة تأبينه وإعلان خلو المقعد.

وأشار إلى أنه مع بداية انعقاد المجلس الجديد، سيتم تأبين النائب فوزى فتى وإعلان خلو مقعده، على أن يتم تطبيق ما نص عليه قانون مجلس النواب فى هذه الحالة والذى يقضى بتصعيد الاحتياطى بذات الصفة، دون إجراء أى انتخابات .

وبالبناء على ذلك فإن القائمة الوطنية من أجل مصر جاء بها المرشح الاحتياطى البديل لـ فوزى فتى عن محافظة الدقهلية، هو ابنته آية فوزى فتى.

وكان قد توفى منذ قليل النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام. و لفظ النائب أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، صباح اليوم، بعد معاناة قصيرة مع المرض، حيث أصيب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية.