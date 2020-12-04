شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون الكويتيون يتوجهون غداً لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وسط احترازات صحية والان نبدء بالتفاصيل

يتوجه الناخبون الكويتيون صباح غد السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر وسط احترازات صحية مرافقة لعملية التصويت في ظل استمرار جائحة كوفيد 19.

ويختار الكويتيون من بين 326 مرشحا يخوض غمار انتخابات مجلس الأمة 50 عضوا يمثلونهم في البرلمان، إذ يبلغ مجموع الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 567694 ناخبا.

وستبدأ عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت، على أن يبدأ الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية لعملية التصويت عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع، وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع ، كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة التواجد داخل مركز الاقتراع .