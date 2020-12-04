شكرا لقرائتكم خبر عن 40 قتيلاً.. مواجهات دامية بين «داعش» والنظام السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لا تزال المعارك متواصلة ضمن محاور متفرقة من البادية السورية بين قوات النظام السوري والمليشيا الموالية لها من جانب و«داعش» من جانب آخر، وتتركز الاشتباكات بين الطرفين ضمن محاور في مثلث حلب – حماة – الرقة وباديتي دير الزور وحمص، ويسعى التنظيم الإرهابي إلى المحافظة على نشاطه الكبير من خلال مواصلة عملياته المتمثلة في هجمات وكمائن وتفجيرات واستهدافات، بدورها تحاول قوات النظام الحد من نشاط التنظيم بمساندة روسية عبر ضربات جوية مكثفة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الـ72 ساعة الماضية تنفيذ الطائرات الحربية الروسية ما يزيد على 100 ضربة جوية على محاور البادية السورية، ووثق خسائر بشرية على خلفية القصف والاشتباكات والاستهدافات، إذ قتل 22 من عناصر داعش، و19 من قوات النظام والمليشيا الموالية لها، ورجح ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، ومعلومات عن قتلى آخرين.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم، 1046 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، إضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية. كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة إضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فضلاًعن 584 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها جراء الهجمات والقصف والاستهدافات.