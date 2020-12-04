شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن نسمح لطهران بامتلاك «النووي» والان مع التفاصيل
وأضاف: «لقد سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة»، لكن انظروا إلى ما فعلوه، زادت إدارة ترمب من قدرة إيران على امتلاك مواد نووية، وهم يقتربون من امتلاك ما يكفي من المواد لصنع أسلحة نووية. هناك أيضاً قضية الصواريخ.
وردًا على سؤال حول تداعيات مقتل العالم الإيراني القيادي البارز في الحرس الثوري محسن فخري زاده على التفاوض المستقبلي، قال بايدن إنه في هذه المرحلة، من «الصعب جدًا» تحديد إلى أي مدى يعقّد الوضع؟. وأضاف بايدن: «إضافة إلى القلق بشأن عواقب سياسات ترمب المحلية، أنا قلق حقاً بشأن الصورة التي نقدمها إلى بقية العالم».
ولفت إلى أن التعامل مع قضايا السياسة الخارجية صعب جدًا، قائلاً: «لا يمكننا أن نفعل ذلك لوحدنا. لهذا السبب نحن بحاجة إلى أن نكون جزءاً من مجموعة أكبر، للتعامل ليس فقط مع إيران ولكن أيضاً مع روسيا والصين والكثير من القضايا».
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