شكرا لقرائتكم خبر عن انتصرت على فيروس «كورونا» وهي في عمر 99 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

تغلبت امرأة كرواتية مسنة تبلغ 99 عاماً على فيروس كورونا بعد التقاطها العدوى، ورفعت الخميس إبهامها للمصورين حيث تقيم احتفالاً بتماثلها للشفاء والانتصار على الفيروس.

وخضعت مارغريتا كرانجسيك، التي تعيش في دار للمسنين بمدينة «مارلوفاك» في وسط البلاد؛ للعلاج في أحد المستشفيات نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا؛ لكنها خرجت بعد ثلاثة أسابيع.

ونقلت صحيفة «فيتشرنجي لست» عن كرانجيسك قولها: «انتهى الأمر، أشعر بأنني بخير الآن».

وتقضي المرأة يومها في سريرها بسبب عامل السن والضعف الجسدي، لكنها لا تعاني من أي مرض صحي خطير.

وقالت ستيفيكا مليناك مديرة المنزل؛ إنها كانت من بين العديد من السكان الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، رغم أنه لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضافت بالقول:«مع ضعفها وكبر سنها؛ من المدهش حقاً كيف أن فيروس كورونا لم يلحق بها أي ضرر»، ووصفت الأمر بأنه «نبأ سار» وسط حالة القتامة التي خلفها الفيروس.

وسجلت كرواتيا التي يبلغ عدد سكانها 4,2 مليون نسمة نحو 140 ألف إصابة بكوفيد -19، وألفي حالة وفاة.

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