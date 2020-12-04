شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة سلوك تركيا بالعقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار «أفعالها الأحادية وخطابها المعادي»، مشيراً إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.

وقال ميشال في مؤتمر صحفي: «أعتقد بأن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي» في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية. وأضاف: «قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر/تشرين الأول وتقييمنا سلبي مع استمرار سلوك الأفعال الأحادية والخطاب المعادي»، موضحاً «سنجري نقاشاً خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر/كانون الأول ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا».

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