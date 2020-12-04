شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- وام

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 210 آلاف إصابة بفيروس «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقاً لجامعة «جونز هوبكنز» في أعلى حصيلة منذ بدء الوباء.

وقالت الجامعة- التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19»- إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2907 وهو واحد من أسوأ أرقام الوفيات اليومية في الولايات المتحدة حتى الآن.

إلى ذلك، حذر مسؤولو قطاع الصحة في الولايات المتحدة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب بتفشي المرض على نطاق أوسع.

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