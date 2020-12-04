شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ضمن قائمة أبرز 50 شخصية غيرت العالم في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن قائمة "بلومبيرج" المرموقة لأبرز 50 شخصية غيّرت العالم خلال عام 2020. والذين تستحق إنجازاتهم التقدير والثناء.

ووصفت "بلومبيرج" سموه بصانع السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قَلَبَ الجغرافيا السياسية رأساً على عقب، مع إعلانه عن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر في المنطقة بعد معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية قبل 26 عاماً.

وضمت قائمة "بلومبيرج" شخصيات مثل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وماسايوشي صن الرئيس التنفيذي لـ "سوفت بنك" وغيرهم .

وأوضحت الوكالة إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتي قادها صاخب السمو الشيخ محمد بن زايد، تعتبر الاختراق الدبلوماسي الأكثر أهمية في الشرق الأول منذ عقود، مشيرةً إلى أن سموه اتبع سياسة خارجية حازمة وأولى عناية للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

وعلى الرغم من أن الاتفاق الإماراتي مع إسرائيل لا يحمل جدولاً زمنياً معيناً، إلا أنه سرعان ما جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصية أكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، إذ حذت البحرين والسودان حذو النموذج الإماراتي.

ومن المتوقع أن تؤدي المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل إلى اتفاقية تجارية ثنائية تجارية بقيمة ملياري دولار سنوياً، لتنمو في نهاية المطاف لتصل إلى 6.5 مليار دولار.

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