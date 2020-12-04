شكرا لقرائتكم خبر عن سالم بن غدير يحقق ثنائية في حفل ميدان الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

توج الجواد «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، ببطولة القرهود للسرعة «ليستد» لمسافة 1200 متر، التي أقيمت ضمن سباقات الحفل الثالث بمضمار ميدان العالمي.

وحقق «إمبورتانت ميشن» فوزه بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس رويستون فرنش، ليرفع ابن «مور ذان ريدي» مستوى انتصاراته للسباقات المصنفة، بعد أن تغلب على مجموعة من أفضل خيول السرعة في الشوط الرابع، محققاً فوزه في زمن بلغ 1:11:57 دقيقة، وبفارق 1.75 طول، عن الوصيف «بيهيفيورال بياس» لمروان البيضائي.

ونال المدرب سالم بن غدير نجومية حفل ميدان الثالث، حيث خطفت الخيول التي يشرف عليها لقبي أهم شوطين بالحفل، وهما سباق القرهود للسرعة وسباق انتصار، فقد عاد بن غدير مع «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري ليكسب سباق انتصار «قوائم» لمسافة 2000 متر، في الشوط الخامس، وهذه المرة بقيادة الفارس زافير زياني، والفوز هو الثاني على التوالي في ميدان بعد أن سجل الفوز على نفس المسافة قبل شهر، وسجل الفائز 2:05:55 دقيقة، وبفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني «سالتراين دبي» لعلي حداد، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن.

وفي أول أشواط الحفل تألق «ميلرز هاوس» بشعار محمد خليفة البسطي بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، في شوط المبتدئة لمسافة 1600 متر، حيث نجح المهر المنطلق من البوابة رقم 3 في المحافظة على تقدمه المبكر والدفع بقوة في آخر الأمتار ليسجل فوزه في زمن قدره 1:37:55 دقيقة بفارق كبير بلغ 6 أطوال عن أقرب منافسيه «سبيريت أوف لايت» لسيد حشيش.

وافتتح المالك والمدرب البحريني فوزي عبدالله ناس سجلاته هذا الموسم بفوز مثير في ثاني الأشواط مع الجواد «كنود» البالغ من العمر 4 سنوات ابن الفحل «ديستورتد هيومر»، في شوط المبتدئة لمسافة 2000 متر، بقيادة أدري دي فريز، ليفتتح الجواد سجلاته أيضاً في ثالث مشاركاته، وجميعها على مضمار ميدان، وحل الفائز أولاً بفارق 2.5 طول عن «بلاديسميث» لحكيم عبدالله بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج أوشي.

وانتزع «جيرفيز» للمالك جمعة مبارك الجنيبي الفوز في ثالث الأشواط «تكافؤ» لمسافة 1600 متر، بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي وقيادة ساندرو بايفا، بعد تنافس مثير مع زميله بالإسطبل «ون فيشن»، وتمكن الجواد البالغ من العمر ست سنوات، ابن الفحل «ديستورتد هيومر» من خطف الفوز بفارق عنق فقط، وبفارق رقبة عن «ون فيجن» لحمد الحمرور بإشراف علي الرايحي وقيادة كونور بيسلي.

وفي آخر أشواط الحفل، عاد المهر «جو ستورم» للبشير سالم الحراري، للتألق في ميدان ليسجل فوزه الثاني توالياً، في الشوط السادس، لمسافة 1400 متر، ليهدي المدرب علي راشد الرايحي ثاني انتصار بالأمسية، وللفارس كونور بيسلي فوزه الأول الذي تحقق بفارق 4.5 طول عن «شامران» لنقابة فينيكس للسيدات بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج أوشي.