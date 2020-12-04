كوريا الشمالية تنفذ حكم الإعدام على مواطن خرق قيود كورونا

أفادت مصادر في كوريا الشمالية تنفيذ حكم إعدام علني، بحق مواطن خرق القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وبحسب إذاعة "Free Asia"، قتل الرجل المتهم بالتهريب عبر الحدود الصينية المغلقة رميا بالرصاص في 28 نوفمبر، في فعل هدفه ردع المواطنين عن خرق القيود.

وذكرت مصادر للإذاعة أن عملية الإعدام نفذت علنا في المنطقة الحدودية، التي تشهد عمليات تهريب مع الجانب الصيني.

والرجل الذي نفذت بحقه عملية الإعدام في الخمسينيات من

عمره، متهم بالتهريب مع شركاء أعمال صينيين عبر الحدود التي تم إغلاق معظمها عام 2020.

وتزعم كوريا الشمالية أنها لم تشهد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، ولكنها فرضت القواعد الأكثر صرامة لمواجهة كورونا بسبب الانتشار الأخير للفيروس في العالم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه اعتبارا من 25 نوفمبر، حددت كوريا

الشمالية 8594 شخصا على أنه يشتبه بإصابتهم بكورونا، لكن لم يتم التأكد من إصابة أحد.

وأعلنت كوريا الشمالية، بشكل غير مباشر عزمها لتطوير أقمار صناعية وصواريخ بعيدة المدى، أثناء منتدى علوم وتكنولوجيا الفضاء.

ونقلت "يونهاب"، عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، يوم الأربعاء، قولها إن "اللجنة المركزية لاتحاد العلوم والتكنولوجيا أقامت منتدى علوم وتكنولوجيا الفضاء 2020"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأشارت الوكالة الرسمية الكورية الجنوبية إلى أن "هذا المنتدى أقيم بهدف التعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال مشاريعها للتنمية الفضائية السلمية، والدفع لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء".