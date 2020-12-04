موسكو: عودة 213 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن هناك 213 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز -في بيان اليوم الجمعة- أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي في الساعات الأخيرة، مضيفًا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24

ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

وأعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين عودة 257 لاجئا (منهم 77 إمرأة و132 طفلا) خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن

طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.



وذكر بيان للمركز الروسي، نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات

وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.