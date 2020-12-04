حرس الحدود الروسي يمنع محاولة تسلل لمسلحين من أوكرانيا ويقتل أحدهم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة ثلاثة مسلحين التسلل إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا ، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، قتل على اثره أحد المسلحين وهروب اثنين إلى أوكرانيا .

وجاء في بيان للأمن الروسي أنه: "في موقع مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمنطقتي بيلجورود وفورونيج، تمكنت قوة حدودية من منع محاولة ثلاثة مسلحين مجهولين انتهاك الحدود قادمين من أوكرانيا إلى روسيا ".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف "خلال محاولة اعتقال المخالفين قاموا بمقاومة مسلحة ، ونتيجة لإطلاق النار أصيب أحدهم بجروح أردته قتيلا

وهروب اثنان منهم إلى أراضي أوكرانيا ".

وسجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، 27403 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة نزولا من 28145 أمس الخميس، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 569 مقابل 554 في الإحصائية السابقة.

وحسب التحديث اليومي لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء، وصل إلى مليونين و402949، منها 42174 حالة وفاة.

وذكر المركز أن 28901 شخص تعافوا من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع

إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و888752.

وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الوفيات اليومية من 73 أمس إلى 77 اليوم، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة من 7750 أمس إلى 6868 اليوم، ليتجاوزه مؤشر حالات الشفاء الذي بلغ 6891 حالة خلال اليوم الماضي.

وفي بطرسبورج، استقر معدل الإصابات الجديدة منذ أسبوع عند عتبة الـ3700، حيث بلغ 3694 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تراجع عدد الوفيات اليومية من 69 أمس إلى 57 اليوم، وتسجيل 2437 حالة شفاء جديدة.

وبدأت في مجلس الاتحاد الروسي( الغرفة العليا للبرلمان) عملية التطعيم ضد فيروس " كورونا"، حيث يجري تطعيم الأعضاء بنوعين من اللقاح الروسي المضاد للعدوى، وهما "سبوتنيك ــ V" و" إيبي فاك كورونا".