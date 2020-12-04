شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تايلاند .. 9 قتلى وأضرار تطال نصف مليون شخص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك- وام لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في الفيضانات التي ضربت جنوبي تايلاند وألحقت أضراراً بنصف مليون شخص حسبما أعلن مسؤولون، الخميس، في وقت تستعد المنطقة لهطول مزيد من الأمطار.

وقال سي ثامرات كراسورن، حاكم إقلم ناخون في تصريحات صحفية: «إن كل الوفيات سجلت في الإقليم؛ حيث أعلنت حالة الطوارئ»، مضيفاً أن عشرات المنازل تضررت من المياه، فيما طالت الأضرار أكثر من نصف مليون شخص من 210 آلاف أسرة. ولفت إلى أن مياه الفيضانات غمرت نحو 150 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، معتبراً هذا العام أسوأ عام شهدته المنطقة خلال 50 عاماً. وتشهد ستة أقاليم تايلاندية أخرى هي ناراثيوات وسونغكلا وباتاني وسورات ثاني وتشومبون وباتالونغ، فيضانات.

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