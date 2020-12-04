شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة من «السوربون أبوظبي» تنشئ منصة معرفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: حازم حلمي

أسست الطالبة كوثر عبدالله، من جامعة السوربون أبوظبي،«Data X Hub»، منصة رقمية واجتماعية، تضم الوسائل التي تساعد على تنمية الثقافة والمعرفة التي تتوافق مع تطلعات الشباب في دول مجلس التعاون، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتوفير أدوات متنوعة لتعليم المهارات العملية الجديدة التي ستفيدهم وتوفر لهم مساحة رقمية آمنة، لإنشاء أي نوع من المحتوى «مقال أو فيديو أو بودكاست»، للتعبير عن أنفسهم ومشاركة معارفهم، باللغة التي يريدونها، العربية، الفرنسية، الإنجليزية، وفي أي مجال يريدونه، التسويق، أو القانون، أو الاقتصاد، أو الهندسة.

وقالت كوثر «ولدت الفكرة خلال أزمة COVID-19 في مارس 2020، وبصفتي محامية، وبعد تخرجي في جامعة السوربون أبوظبي، ماجستير قانون التجارية الدولية، وتخرجي في جامعة أكسفورد، صيغت مقالات بمختلف الجوانب المتعلقة بالقانون، وقبل انضمامي إلى العالم المهني، أنشأت مدونة تضم مقالات تركز على معالجة مجموعة من القضايا عبر قطاعات القانون المختلفة».

وتابعت «سنعطي دروساً وجلسات إرشادية مهنية ودورات خاصة سيقدمها معلمون وموجهون ومستشارون في الابتكار والقانون والمصارف والتمويل والملكية الفكرية، لديهم خبرة عالية، وستكون المعلومات التي يشاركونها متاحة مجاناً لجميع المستخدمين، ونرحب بالجميع لإنشاء حساباتهم الخاصة والبدء بمشاركة المحتوى الخاص بهم».

وأشارت إلى أن المنصة تبنّاها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية «الإحسان الخيرية»، وأصبح رئيسا للمجلس الاستشاري للمنصة.

وأوضحت أن المعرفة عامل رئيسي في نمو أي دولة، ومن المهم دعم الشباب وبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، ولم تعد المهارات الأساسية كافية، و 60٪ من الشباب في المناطق العربية النامية لا يعملون أو يكتسبون المعرفة بسهولة، ومع المنصة نأمل ببناء هذا الجسر الرقمي حتى يتمكن الشباب في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى المعرفة رقمياً بطريقة جذابة.

وقالت «نحن بصدد إطلاق المرحلة الأولى من المنصة في الأيام القادمة بعنوان «التواصل الاجتماعي عبر المعرفة»، ويتماشى مع أهداف ورؤية مجلس شباب الإمارات 2030، وأجندة الأمم المتحدة للشباب 2030.