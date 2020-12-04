الأوقاف: افتتاح 9 مساجد بتكلفة 24 مليون بمحافظة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، لافتتاح 9 مساجد، اليوم، بالجهود الذاتية، برعاية المحافظ اللواء جمال نور الدين، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل الوزارة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم افتتاح 9 مساجد بقرى محافظة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 24 مليون و510 ألف جنيه، وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكداً أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية، تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية ب4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ ، بالإضافة للمساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها، مشيراً إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، مشيراً إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ في دائرة إدارته.

وأضاف يونس، سيتم افتتاح، مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد، والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول، ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القليني بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبدالعال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم ،ومسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ