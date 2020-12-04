طوكيو تسجل 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر موقع هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن أعداد الإصابة اليومية بالفيروس في طوكيو تخطت حاجز الـ400 حالة لليوم الثالث على التوالي.

يشار إلى أن إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو منذ بدء الجائحة بلغ 42 ألفا و793 حالة.

وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة

بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، يوم الخميس - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو ارتفعت إلى 42 ألفا و344 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع

الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.