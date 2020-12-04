بايدن يكشف عن خطته لمكافحة كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى من رئاسته

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيطلب من الأمريكيين لبس الكمامة خلال ال(100) يوم الأولى من تسلمه لمهامه في البيت الأبيض، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن ذلك ليس للأبد، فقط ل(100) يوم .. وأعتقد أننا سنرى خفضا هائلا في انتشار الفيروس الذي تسبب، في مقتل أكثر من 282 ألف شخص في أمريكا.
وأشار إلى أنه سيصدر أمرا بلبس الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل، موضحا أن سيقوم بذلك في يوم تنصيبه (20 يناير المقبل).. وأكد بايدن، أنه طلب من مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، الطبيب آنتوني فاوتشي، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كورونا (كوفيد-19).
وصرحت الشرطة ولاية ألاسكا الأمريكية، يوم الخميس في بيان لها، بأن الانهيارات الأرضية غطت المنطقة الجبلية بجنوبشرق الولاية بطين وصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار وأشجار وحطام.
و قالت الشرطة، إن 6 أشخاص فقدوا بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية أسفرت عن تدمير4 منازل في المنطقة، وفقا لقناة الغد.
و أشارت شرطة الولاية، إلى إنها تعاونت مع الشرطة الاتحادية في إجلاء السكان بقارب لكن تم تعليق عملية البحث عن المفقودين في وقت متأخر أمس الأربعاء "بسبب عدم استقرار الأرض".
وستنقل طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني مسعفين وكلابا بوليسية للمشاركة في جهود الإنقاذ اليوم الخميس بعدما حالت مطبات هوائية عنيفة دون ذلك أمس الأربعاء.
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