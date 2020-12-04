الصين: تسجيل 17 إصابة بكورونا بينها حالتان بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة اثنان منها بعدوى محلية تم تسجيلهما في منطقة منجوليا الداخلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86584 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها في

شنجهاي وفوجيان وخنان وقوانجدونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3904 حالات غادر منها 3666 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81679 شخصا، مشيرة إلى أن 7077 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 12 حالة

جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 249 حالة منها 243 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6589 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 111 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 686 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5423 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 572 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.