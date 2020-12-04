أمريكا تسجل 210 آلاف إصابة و2907 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 210 آلاف إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، وفقا لجامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.
وذكرت الجامعة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، "أن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2907 وفيات، وهو واحد من أسوأ أرقامالوفيات اليومية في الولايات المتحدة حتى الآن".
وأشارت الجامعة إلى أنه يتزامن الارتفاع القياسي في الإصابات مع فترة العطلات، التي حذر كبار خبراء الصحة في البلاد من أنها قد تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الحالات المسجلة.
وحذر كبير خبراء الأوبئة الأمريكيين، آنتوني فاوتشي، من "طفرة كبيرة" بانتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر، الأمر الذي ستشهد الفترة القادمة تبعاته.
ومن جانبه ، حذر مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، بشأن الأشهر المقبلة للولايات المتحدة، من توقع أن يصل عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 450 ألف حالة بحلول فبراير المقبل.
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