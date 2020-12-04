تراجع أعداد المطالبات بإعانات البطالة في أمريكا

سجلت أعداد المواطنين الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة تراجعا خلال الأسبوع الماضي بما يجدد الأمل في إمكانية التعافي التدريجي في سوق الوظائف الأمريكية على الرغم من استمرار تزايد الإصابات بصورة كبيرة بفيروس "كورونا".

وأوضح تقرير، صدر عن وزارة العمل الأمريكية، أن مطالبات الإعانة من جانب العاطلين عن العمل بلغت 712 ألف مطالبة، ورغم استمرار ارتفاع هذه الأعداد، لكنها جاءت متراجعة عن مستوى الأسبوع السابق والذي شهد نحو 787 مطالبة.

يذكر أنه قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد الأمريكي في شهر مارس الماضي، كانت أعداد تلك المطالبات

لا تتجاوز 225 ألفا.

لكن تطورات الجائحة أدت إلى استغناء الكثير من المصالح والأعمال عن العاملين فيها.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المطالبين بإعانات بطالة انخفض إلى 5ر5 مليون شخص وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 23 مليون شخص في شهر مايو الماضي.

وحذرت دراسة حديثة من أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعرض لموجة ركود مضاعفة ، ربما لن يخرج منها إلى مستوى نمو ما قبل جائحة كورونا ما لم يمرر الكونجرس حزمة إغاثة جديدة بقيمة تريليون دولار قبل نهاية هذا العام.



وتوقعت الدراسة ، التي نشرتها مؤسسة "إس آند بي جلوبال" الأمريكية اليوم الأربعاء ، أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي سوف يشهد تراجعا إلى 3ر2% سنويا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 بما يؤدي إلى انكماش اقتصادي للعام ككل يصل إلى 9ر3% ما لم يتم التوصل إلى حزمة

الإغاثة الجديدة.



وبينما يضغط زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من أجل حزمة لا تتعدى 500 مليار دولار، تدعم الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب حزمة تقدر ب 2ر2 تريليون دولار.

وما بين هذين الاتجاهين قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هذا الأسبوع مقترحا بحزمة مساعدات تصل إلى 908 مليار دولار يأملون في أن يقدم بديلا وسطا يمكن الاتفاق عليه بين أنصار الحزبين في الكونجرس.