بعد قرار “أوبك+”.. أسعار النفط تحقق مكاسباً بنحو 2%

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 6 دقائق

يبدو أن اتفاق مجموعة “أوبك+” على زيادة معينة في الإنتاج في يناير المقبل، كان لها أثراً فعلاً على أسعار النفط، حيث واصلت أسعار النفط مكاسبها وصعدت بزيادة 2%، صباح اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، جرى تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند 46.47 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.82% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لمزيج “برنت” عند 49.70 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.03% عن سعر الإغلاق السابق.

واتفقت مجموعة “أوبك+” أمس الخميس على زيادة متواضعة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير المقبل قدرها 500 ألف برميل يوميا. وتعني الزيادة أن المجموعة ستخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 7% من الطلب العالمي من الشهر المقبل، مقارنة مع تخفيضات حالية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا.

وتستهدف التخفيضات معالجة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا.

وكان من المتوقع أن تمدد “أوبك+” التخفيضات القائمة حتى مارس المقبل على الأقل بعد أن تراجعت عن خطط سابقة لتعزيز الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

لكن بعدما أسفرت الآمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس في ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر الماضي، بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء على هذا التشديد في السياسة النفطية.