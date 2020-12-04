بعد اختفائه.. العثور على مساعد رئيس الحزب الحاكم في “كوريا الجنوبية” ميتاً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ دقيقتين

بعد اختفائه لفترة بسبب قضايا تتعلق بتمويل سياسي، أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية، أنها عثرت على جثة مسؤول رفيع في كوريا الجنوبية ميتاً في مبنى بالقرب من مكتب النيابة العامة لمنطقة سيؤول المركزية مساء الخميس.

وقالت النيابة العامة في سيئول بأن مساعدا مقربا من رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم عثر عليه ميتا، في الوقت الذي يخضع فيه لتحقيق بسبب انتهاك مزعوم لقانون التمويل السياسي.

وخضع المتوفى للتحقيق حتى السادسة والنصف مساء الخميس في مكتب النيابة، ولم يخضع لمزيد من التحقيقات بعد تناول العشاء. ويقال إن المسؤول البالغ من العمر 54 عاما، والذي يعمل في مكتب سكرتارية رئيس الحزب الحاكم أخبر أسرته بأنه “آسف” قبل أن يختفي.

افترضت الشرطة أنه انتحر وتحقق في الملابسات الدقيقة المحيطة بوفاته. ولم يعثر معه على مذكرة انتحار.

وفي الشهر الماضي، قدمت لجنة الانتخابات التابعة لحكومة سيئول بلاغا ضد شخصين بينهما المتوفى، لدى النيابة بتهمة مخالفة قانون التمويل السياسي.

واتهم الرجلان بتلقي 115,000 وون (105 دولارت أمريكية) شهريا، ما بين فبراير وحتى مايو، من شركة “تراست آول”. وكانت هذه الأموال تدفع بغرض إيجار طابعة متعددة الوظائف في مكتب حملة رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم لي ناك يون، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أبريل.