ميدلت.. إتلاف 710 كيلوغراما من المخدرات

قامت المصالح المختصة، أمس الخميس، بإتلاف كمية من المخدرات، تم حجزها خلال عدة عمليات أنجزتها المصالح الأمنية على مستوى إقليم ميدلت.
وتم خلال هذه العملية، إتلاف حوالي 600 كلغ من مخدر الشيرا، و90 كلغ من مادة طابا، و20 كلغ من مخدر الكيف.
وأشرفت لجنة ترأسها أحمد صابر، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، مكونة من ممثل عمالة إقليم ميدلت والسلطة المحلية وممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة الجمارك، على إتلاف هذه الكمية من المخدرات.
وجرى إتلاف هذه المخدرات، التي حجزت في مختلف العمليات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي ومصالح الأمن الوطني، في منطقة بضواحي ميدلت.
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