قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 4 ساعات ودقيقتين في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”.
وأعلن “سيوميد” في نتائج الأسبوع، الممتدة من 25 نونبر إلى 1 دجنبر الجاري، أن معدل المشاهدة سجل ارتفاعا بلغ 8 دقائق مقارنة مع معدل الأسبوع، الذي سبقه.
وكان الأسبوع، الممتد من 18 إلى 24 نونبر الماضي، قد سجل معدل مشاهدة بلغ 3 ساعات، و54 دقيقة، يوميا.
وتخض أرقام سيوميد الأشخاص البالغين 5 سنوات فما فوق، ومرتبطة بمشاهدة 8 قنوات وطنية هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ8 دقائق إضافية.. ارتفاع في مدة مشاهدة القنوات المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.