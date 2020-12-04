شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد في القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، لإحداث تنمية شاملة وحقيقية في الصعيد خاصة في ظل اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد، وفيما يلى نستعرض اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة الممنوحة له وفقا للتشريع.

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص:

1. اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.

2. تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها.

3. تصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارتها.

4. متابعة تنفيذ اس مجلس إدارة الهيئة

5. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف.

6. اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.

7. إعداد تقارير دورية عن نشاط التهيئة وعرضها على مجلس إدارة البيئة.

8. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

9. التنسيق مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في الأمور التي تدخل في اختصاص الهيئة.

10.إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر في بعض اختصاصاته.