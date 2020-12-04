

سيف اليزيد - ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اعترض ودمر "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة".

كانت هذه تفاصيل خبر "التحالف" يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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