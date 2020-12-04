المكسيك تسجل 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الخميس إنها سجلت 11030 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و608 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و144 ألفاً و643 حالة، والوفيات إلى 108173.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المؤكد المعلن.

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