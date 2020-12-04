شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان في «تشيلي» تعرض باندا حمراء نادرة والان نبدء بالتفاصيل
وعلى الرغم من وصول الحيوانين في مارس آذار من حديقة حيوان نيفريل في أوساكا باليابان، إلا أنه لم يتم تقديمها للجمهور حتى الآن بسبب إجراءات الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا.
وزوجا الباندا اللذان يبلغان من العمر ستة أعوام - وهما أصغر بكثير من الباندا العملاقة وذيلهما كثيف ومخطط - في سن الإنجاب، مما يزيد الآمال في تناسلهما بما يساعد في الحفاظ على هذا النوع.
وقامت حديقة حيوان بوين ببناء حظيرتين لتلبية متطلباتهما، مثل الحاجة إلى مساحة داخلية وخارجية مع التحكم في درجة الحرارة نظرا لأن حيوان الباندا حساس جدا للحرارة.
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