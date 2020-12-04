منسق "مسار العائلة المقدسة": إنهاء البنية الأساسية للمشروع بحلول أعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية والمنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة، المهندس عادل الجندي، إن المشروع يمثل محورا عمرانبا يقوده قطاع السياحة ممثلاً في وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لإنهاء البنية الأساسية لكافة النقاط الـ ٢٥ بحلول أعياد الميلاد القادمة.

وأضاف الجندي، لمصراوي، أن الوزارة على وشك الانتهاء من كافة المواقع، حيث تم تنمية منطقة سمنود التي كانت تعاني من العشوائيات والسوق العشوائي، كما تم الانتهاء من تصنيع اللافتات المرورية بنقاط المشروع.

وتابع: "كما تم التوافق مع الكنيسة المصرية على شعار المشروع، حيث سيتم إنشاء بوابات عند كل موقع من مسافة ٨٠٠ متر إلى ١ كم كمسافة سير يستطيع الزائر أن يقوم بالسير بنفسه داخل نقطة المشروع، كما يمكن قراءة أيقونات تحمل تاريخ المنطقة ومعالمها ومعلومات عنها".

وواصل الجندي: "كما شرعت الدولة لتأهيل البنية الأساسية للمشروع تمهيدا لخلق فرصة استثمارية للقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني للدخول وتنفيذ الأعمال الاستثمارية ممثلة في إنشاء الفنادق البيئية التي يجب أن تكون متوافقة بيئيًا مع الموقع والتاريخ الذي تقع فيه".

ولفت إلى أنه يتم أيضًا تأهيل المجتمع المحلي بإعداد خطة حيث قامت الوزارة بإعداد خطة تتمثل في تأهيل المجتمع المحلي من خلال توعية المجتمع بأهمية السياحة للدخل القومي، وتدريب متدربين للتوعية، وأيضًا مبادرة المرشد السياحي المحلي الذي يقوم بالإرشاد والشرح لأهالي المنطقة بما يزيد من انتماء المجتمع المحلي للسياحة والاقتصاد الوطني.

وكشف الجندي أنه تم التعاقد اليوم لتوريد ٥ كبائن حمامات سياحية جاهزة تعالج نفسها، بحيث تكون ٥ رجالي و٥ حريمي هتوضع في بداية الشارع الذي يدخل على مصر القديمة وسيكون هنا شركة خاصة لإدارة الخدمات لمتابعة الإشراف عليها ونظافتها بشكل مستمر.