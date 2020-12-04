القوى العاملة: تحصيل 250 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري تُوفي بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المهندس "أحمد م. ج. خ"، والذي كان يعمل لدى شركة أنوار موج الخليج للمقاولات، ووافته المنية في حادث مروري وحصول ورثته على 60 ألف ريال سعودي، ما يوازي 250 ألف جنيه مصري.

وبحسب بيان، كان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المهندس المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى أصحاب الأعمال والشركات وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفين وإرسالها إلى ذويهم بمصر، تواصل المكتب مع إدارة شركة أنوار موج الخليج للمقاولات التي يعمل فيها المهندس المتوفي في حادث بتاريخ 7 مارس الماضي، وتصفية مستحقاته البالغة 60 ألف ريال سعودي.

وأشار إلي أنه بالمتابعة مع إدارة الشركة، قامت بإيداع كامل مستحقات المتوفي في مصرف الراجحي بالشيك رقم 18933125، وتسليم أصل الشيك لمكتب التمثيل العمالي بالرياض، الذي قام على الفور بالتواصل مع ورثة المتوفي وإبلاغهم بذلك، وتم التنسيق مع القنصلية العامة - الشؤون المالية لتحويل مبلغ الاستحقاق من بنك الراجحي إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة المصرية بالرياض، وإرساله إلى حساب بنك ناصر الاجتماعي بمصر لتسليمه لورثة المتوفي طبقاً لإعلام الوراثة.

وقام مكتب التمثيل العمالي بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفي نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان.