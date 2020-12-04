رئيس تنشيط السياحة يزور مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالمنيا "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

زار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، محافظة المنيا لمدة يومين، قام خلالها بجولة تفقدية لمتابعة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط والتي تحتوي على الكنيسة الأثرية التي لجأت بإحدى مغاراتها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في مصر.

وتفقد يوسف، أعمال إقامة الفندق والاستراحة السياحية الموجودين بمحيط الكنيسة استعدادا لاستقبال الزائرين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على متابعة أعمال تطوير الأماكن الأثرية ورفع كفاءتها للترويج لها سياحيا وجذب مزيد من الزائرين محليا ودوليا.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، إلى قيام المهندس أحمد يوسف خلال الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة أثار البهنسا الإسلامية وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، بالإضافة إلى تفقده منطقة بني حسن الأثرية.

كما قام زار عددا من الفنادق السياحية بالمحافظة لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

وقد رافقه خلال الجولة مدير مكتب الهيئة بمحافظة المنيا، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة.

وأشارت إيمان محمود، إلى قيام المهندس أحمد يوسف خلال زيارته لمحافظة المنيا بعقد عدة اجتماعات، حيث استقبله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمقر المحافظة لمناقشة ملفات التعاون المشترك فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية.

كما عقد المهندس أحمد يوسف اجتماع مع أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمحافظة المنيا لمتابعة سير العمل به وجهود المكتب لنشر الوعب الثقافي والسياحي لدي أبناء محافظة المنيا، بالإضافة إلى اجتماعه مع مدير الهيئة الإقليمية بمحافظة المنيا للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحي والأثري للمحافظة.