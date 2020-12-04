آبرامز: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زاده

الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران إليوت آبرامز إنه من غير المرجح أن تنتقم إيران لمقتل العالم النووي الكبير محسن فخري زاده قبل تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، خشية أن تعرض للخطر أي إمكانية لتخفيف العقوبات عنها في المستقبل.

وقال آبرامز في مقابلة مع وكالة “رويترز” إن إيران “في أمَسّ الحاجة” لتخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، وإن هذا الأمر سيكون عنصراً أساسياً في اتخاذها أي قرار بشأن الرد على مقتل العالم، خاصةً مع تولي بايدن الرئاسة من دونالد ترمب في 20 يناير المقبل.

تظاهرة في إيران للتنديد بمقتل العالم النووي فخري زاده

وأضاف آبرامز: “إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات فإنهم يعلمون أنهم بحاجة لدخول نوع من المفاوضات بعد 20 يناير وسيدركون عندئذ أن عليهم.. عدم القيام بأي أنشطة في الفترة من الآن وحتى 20 يناير تجعل تخفيف العقوبات أكثر صعوبة”.

وكان قال الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق من الخميس: “سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زاده”.