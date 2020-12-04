شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 وفاة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الخميس 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقارنة مع 4346 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 368 ألفا و624 حالة منذ تسجيل أول إصابة في المغرب في مارس آذار الماضي.

كما شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 78 وفاة جديدة ارتفاعا من 70 أمس، ليصل عدد الوفيات إلى 6063 إجمالا.

وتعافى 4750 حالة إضافية لتبلغ أعداد المتعافين 318 ألفا و987.

ويستعد المغرب لبدء عمليات تطعيم ضد فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تطعيم الطواقم الصحية ورجال الأمن والتعليم، ومن يعانون من أمراض مزمنة قبل تعميم التطعيم على باقي الفئات.