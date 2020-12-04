شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تخسر جنديا في اشتباك شمال غرب سوريا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع التركية: إن جنديًا تركيًا لقي حتفه في شمال غرب سوريا أمس الخميس أثناء اشتباك مع مقاتلي فصيل كردي بمنطقة عفرين. وأضافت إنه تم تحييد ستة مسلحين في الاشتباك.

واستولى الجيش التركي وحلفاؤه من المرتزقة السوريين على عفرين، وهي منطقة كردية رئيسية، من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في مارس 2018 في واحدة من سلسلة التوغلات التركية بشمال سوريا.

وتسمي تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية.

وأوضح بيان الوزارة أن القوات التركية مدعومة بطائرات مُسيرة تواصل عملياتها في المنطقة.

وقال مكتب حاكم إقليم خطاي التركي الذي يقع على حدود عفرين: إن الجندي القتيل كان رقيبًا وإن الهجوم نُفِّذ ليلا في منطقة قاعدة الغزاوية في عفرين.

ورغم دعم نظام أردوغان بالمرتزقة السوريين والتدريب والخبراء والتسليح، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الخميس: إن 2783 من جنودها قُتلوا خلال المعارك مع قوات أرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ.

وأضافت: «إن ما يربو على 100 جندي آخرين ما زالوا في عداد المفقودين».

ولم يسبق لأذربيجان الكشف عن أي من خسائرها العسكرية في الصراع الذي تفجر في 27 سبتمبر وتوقف في العاشر من نوفمبر عندما أسفر اتفاق سلام بوساطة روسية عن وقف لإطلاق النار.

وجرى تسليم مساحات شاسعة من الأراضي، التي كانت تحت سيطرة الأرمن في إقليم كاراباخ، لأذربيجان التي سيطرت قواتها على أراضٍ بينها مناطق كانت قد خسرتها في حرب سابقة في تسعينيات القرن الماضي.